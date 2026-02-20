Fotbal. Neymar, tot mai aproape de retragere

Când ia în calcul să-și pună ghetele în cui

Neymar a anunțat că s-ar putea retrage din fotbal în luna decembrie, la finalul contractului cu formația braziliană. Golgeterul all-time al naționalei Braziliei a spus că 2026 e un an decisiv pentru el, totul concentrându-se în jurul Campionatului Mondial, pe care îl consideră „ultimul mare vis” din carieră.

Neymar ia în calcul să se retragă din fotbal în luna decembrie.

Neymar: „Este posibil ca în decembrie să vreau să mă retrag”

„Nu știu ce se va întâmpla în viitor. Este posibil ca în decembrie să vreau să mă retrag. Acum trăiesc de la o zi la alta. Acest an este foarte important, nu doar pentru Santos, ci și pentru echipa națională a Braziliei, deoarece este anul Cupei Mondiale.

Și pentru mine este o provocare foarte mare... s-ar putea ca în decembrie să vreau să mă retrag, dar va fi o decizie care va veni din inimă. Mergem înainte pas cu pas”, a declarat Neymar pentru Caze TV, citat de Foot Mercato.

Revenirea la Santos, umbrită de accidentări

Revenit la Santos acum un an, la aproape 12 ani după transferul la Barcelona, Neymar visa la o revenire de neuitat acasă. Cu 79 de goluri în 128 de selecții, el rămâne cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei. Totuși, revenirea a fost marcată mai degrabă de probleme medicale decât de reușite pe teren.

Cifre modeste de când a revenit la Santos

Din ianuarie 2025, Neymar a bifat doar 29 de meciuri pentru Santos, reușind 11 goluri și 5 pase decisive, dar a petrecut nu mai puțin de 196 de zile în infirmerie.

Cariera sa a intrat pe o pantă descendentă după despărțirea de PSG și transferul la Al Hilal, în 2023.

În actualul sezon, Neymar are doar o apariție în campionatul Braziliei, în care a oferit un assist. Problemele medicale persistente îl țin departe de formă, iar șansele de a prinde lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial par tot mai mici.