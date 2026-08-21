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Actualitate· 1 min citire
Circulaţia vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone, restricţionată pe mai multe drumuri naţionale
Restricții de tonaj
Publicat21 aug. 2026, 14:21
Sursărealitatea.net
Circulaţia vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este restricţionată vineri între orele 12:00 şi 20:00 pe mai multe drumuri naţionale din zonele care se găsesc sub cod portocaliu de caniculă.
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