Descinderi DNA la Spitalul Județean Botoșani! Mascații au intrat în birourile conducerii

Procurorii DNA Suceava au descins la Spitalul Județean Mavromati din Botoșani. Mascații au însoțit anchetatorii în perchezițiile din birourile conducerii.
Acțiune de amploare a procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani. Marți dimineață, 3 noiembrie 2026, mai multe echipe de anchetatori, însoțite de luptători ai trupelor speciale, au descins în incinta unității medicale.
Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Suceava au început verificările încă de la primele ore ale dimineții. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, anchetatorii au intrat în mai multe birouri și spații administrative ale spitalului, de unde caută documente și posibile probe.
Percheziții DNA la Spitalul Mavromati din Botoșani
Descinderile au vizat inclusiv biroul managerului Spitalului Județean „Mavromati”, precum și alte departamente importante din structura administrativă a instituției.
Prezența mascaților a fost observată în curtea și pe holurile spitalului, iar accesul în anumite zone administrative a fost restricționat pe durata acțiunii.
Potrivit informațiilor de la fața locului, anchetatorii verifică documente și înscrisuri care ar putea avea legătură cu dosarul instrumentat de procurorii anticorupție.
DNA nu a anunțat oficial motivele descinderilor
Până la momentul publicării informațiilor, Direcția Națională Anticorupție nu transmisese un comunicat oficial privind obiectul anchetei și motivele care au stat la baza perchezițiilor de la Spitalul Județean Botoșani.
Deocamdată, nu există o confirmare oficială că acțiunea ar avea legătură cu dosarele mai vechi privind presupuse fapte de corupție din cadrul unității medicale.
Spitalul Județean Botoșani, vizat în trecut de anchete privind angajările
Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani a mai fost în centrul unor investigații de amploare ale procurorilor anticorupție.
În anii anteriori, anchetele au vizat suspiciuni de luare de mită și fraudarea concursurilor de angajare, fiind cercetate persoane din rândul personalului medical și administrativ.
Unul dintre cele mai importante dosare a vizat presupuse fapte de corupție comise în perioada 2018-2023, în contextul ocupării unor posturi vacante în cadrul spitalului.
Noua acțiune a procurorilor DNA readuce în atenție situația unității medicale din Botoșani, însă legătura dintre descinderile din 3 noiembrie 2026 și anchetele anterioare nu a fost confirmată oficial.
Ancheta este în desfășurare, iar informații suplimentare sunt așteptate din partea procurorilor anticorupție.