Șapte clasări pe podium la CNȘ de lupte libere FOTO

În week-end-ul trecut, sportivele legitimate la LPS Botoșani au participat la turneul final al Campionatului Național Școlar, la lupte libere, competiție care a avut loc la Reșița.

În week-end-ul trecut, sportivele legitimate la LPS Botoșani au participat la turneul final al Campionatului Național Școlar, la lupte libere, competiție care a avut loc la Reșița.

Elevele antrenorului Cristian Urgureanu au cucerit numai puțin de șapte medalii. Camelia Ivănescu s-a clasat pe locul doi la categoria 73 de kilograme iar Beatrice Ungureanu (46 kg), Georgiana Boicu (53 kg), Iustina Dițu (57 kg), Andra Vătămăniuc (57 kg), Adelina Rusu (61 kg) și Adina Lepărdă (65 kg) au cucerit medaliile de argint.

“Sunt foarte mulțumit de rezultatele obținute. Se putea obține mai mult dar ținând cont că unele fete au avut probleme de sănătate în ultimele săptămâni și nu s-au putut antrena, aceste rezultate sunt foarte bune”, a spus Cristian Ungureanu, antrenorul sportivelor botoșănene.