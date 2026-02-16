Programul sportivilor români, în 16 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Julia Sauter, în fața debutului olimpic

Boberii Mihai Tentea (pilot) și George Iordache (împingător) vor debuta la Cortina d'Ampezzo, în proba de dublu, de la ora 11:00, ora României. A doua manșă la bob 2 va începe la 12:57, în timp ce coborârile decisive vor avea loc marți.

La schi alpin, Alexandru Ștefănescu va concura în proba de slalom, de la 11:00, respectiv 14:30, la Bormio.

La sărituri cu schiurile, Daniel Cacina și Mihnea Spulber se vor lansa de pe trambulina mare din Predazzo, după ora 19:00, în proba echipelor masculine.

Duminică, biatloniștii Anastasia Tolmacheva și Dmitrii Shamaev au încheiat proba de urmărire pe locurile 56, respectiv 38, la Jocurile Olimpice de iarnă. Sofia Moldovan a fost a 46-a la schi alpin, în proba de slalom uriaș. Daniela Toth și Delia Folea au ocupat locurile 34 și 47 la sărituri cu schiurile, de pe trambulina mare.

Atenția se va îndrepta și spre Milano, unde România o va avea pe Julia Sauter, la patinaj artistic.

„Patinatoarea Julia Sauter își continuă antrenamentele, s-a acomodat cu gheața din sala de concurs și este pregătită pentru intrarea în competiția din 17 februarie. În urma tragerii la sorți, sportiva României va evolua în grupa a doua, fiind a 9-a la start. Poziția de concurs îi oferă șansa de a intra pe gheață într-un moment în care competiția începe să capete ritm, iar publicul este deja conectat la atmosfera evenimentului.

Antrenamentele, conduse de Roxana Luca Hartmann au fost consistente, cu accent pe stabilitatea săriturilor și pe execuția elementelor de dificultate, dar și pe expresivitatea coregrafică - un detaliu esențial în patinajul artistic, unde componenta tehnică și cea artistică cântăresc împreună în nota finală” , transmite Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Klaebo, record olimpic

Norvegianul Johannes Klaebo a doborât recordul olimpic pentru cele mai multe medalii de aur cucerite, în istoria Jocurilor de iarnă. Klaebo are nouă titluri, din care patru obținute în Italia, cel mai recent, la ștafetă.

De altfel, Norvegia domină topul națiunilor, în actuala ediție, cu 26 de medalii, din care 12 de aur. Italia și Statele Unite ale Americii completează podiumul.