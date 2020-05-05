Pregătire reluată doar cu jucători români

Doar jumătate din lotul FC Botoșani va relua pregătirea după data de 15 mai. Toți jucătorii străini care vor reveni în România vor fi testați și vor trebui să stea două săptămâni în izolare.

Doar jumătate din lotul FC Botoșani va relua pregătirea după data de 15 mai. Toți jucătorii străini care vor reveni în România vor fi testați și vor trebui să stea două săptămâni în izolare.

„Teoretic se spune că vom începe. Acum sunt tot felul de demersuri, care este circuitul și ce putem facem pentru protecția jucătorilor și a celor din jur. Toți cei care vin trebuie să stea în carantină două săptămâni. Când vor veni în România, vor fi testați și îi vom ține într-o anumită stare de izolare timp de două săptămâni. Vor face antrenament separat. Cu siguranță vom putea organiza toate lucrurile astea dar trebuie mare atenție. În perioada următoare vor veni toți străinii, cu excepția argentinienilor. Foarte mult contează ce se va întâmpla după data de 15 mai, în celelalte țări europene. Important este să-i aducem în Europa. Trebuie să vedem care va fi limita restricțiilor după 15 mai și în funcție de asta ne vom organiza”, a spus Valeriu Iftime.