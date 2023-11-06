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Gheorghe Hagi a dat de pământ cu proprii jucători după remiza cu FC Botoșani: „Nu mai sunt responsabili! N-au făcut nimic”

Gheorghe Hagi a dat de pământ cu proprii jucători după remiza cu FC Botoșani: „Nu mai sunt responsabili! N-au făcut nimic”

Gheorghe Hagi a dat de pământ cu proprii jucători după remiza cu FC Botoșani: „Nu mai sunt responsabili! N-au făcut nimic”

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 6 nov. 2023, 10:44

Campioana Farul a terminat la egalitate, 1-1, pe teren propriu, cu FC Botoșani

Campioana Farul a terminat la egalitate, 1-1, pe teren propriu, cu FC Botoșani, în etapa a 15-a a Superligii. „Nu mai sunt responsabili! N-au făcut nimic”, a spus Gheorghe Hagi despre cei intrați pe teren ca rezerve

Gazdele au deschis scorul în minutul 61, prin Andrei Artean, cu capul, după un corner executat de Constantin Budescu.

Tot din lovitură de la colț au marcat și cei de la FC Botoșani, în minutul 89, Victori Dican aducând oaspeților.

La finalul meciului, managerul echipei din Ovidiu, Gheorghe Hagi, a dat de pământ cu jucătorii pe care i-a trimis în teren pe parcursul meciului.

Nu suntem limpezi, nu suntem concreţi, nu suntem responsabili, cum eram anul trecut. Când ai un 1-0, trebuie să ştii să-l gestionezi. Jucătorii care au intrat, au făcut-o foarte slab.

Este iresponsabilitate, nu mai sunt responsabili. Cei care au intrat au fost zero, n-au făcut nimic! Cei care intră trebuie să aducă putere.

Toată lumea la Constanţa s-a obişnuit ca noi să câştigăm, dar noi am jucat cu o echipă care are cred acelaşi buget ca noi. N-am ridicat niciun standard, echipa a ridicat, a scos ce avea mai bun”, a spus el, la finalul meciului cu FC Botoşani.

Rivaldinho, Sîrbu și Banu au intrat în minutul 65, iar Dueiros și Marins în minutul 84. Hagi i-a scos din teren pe Borgnino, Grameni, Mazilu, Dussaut, respectiv, Budescu.

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