Baschet / U-BT Cluj-Napoca, în play-off-ul EuroCup

Echipa antrenată de Mihai Silvășan va întâlni formația Buducnost Podgorica

U-BT Cluj-Napoca s-a calificat în play-off-ul EuroCup la baschet masculin, după victoria clară obținută pe teren propriu în fața formației Aris Salonic, scor 111 la 92.

Campioana României a controlat meciul decisiv din Grupa A și a încheiat pe locul șase, asigurându-și prezența în faza eliminatorie pentru al patrulea sezon consecutiv. Principalii marcatori ai clujenilor au fost Iverson Molinar, Karel Guzman și Daron Russell.

În play-off, echipa antrenată de Mihai Silvășan va întâlni formația Buducnost Podgorica, într-o manșă unică programată în Muntenegru, în luna martie.

Până atunci, U-BT revine în competițiile interne, urmând să joace duminică împotriva Stelei București, în Cupa României.