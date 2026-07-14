Viorel Pașca, replică pentru autorități: „Veniți și găsiți soluția să fim autorizați”. Mesaj pentru Bolojan

Publicat 14 iul. 2026, 23:30 Sursă Realitatea PLUS

Viorel Pașca, cel aflat în centrul controversei privind centrul de la Dumbrava, a transmis la Realitatea PLUS un mesaj în care explică demersurile făcute către instituțiile statului în privința pacienților aflați în grija sa.

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