Soția bărbatului aspirat pe jumătate în afara avionului Ryanair, mărturie cutremurătoare: „Dacă murim, murim împreună”

Publicat 14 iul. 2026, 14:20 Sursă Realitatea.net

Un pasager în vârstă de 61 de ani a fost la un pas să fie aspirat în afara unui avion Ryanair, după ce geamul de lângă locul său s-a spart în timpul zborului. Aeronava decolase din Salonic, Grecia, și se îndrepta spre orașul Memmingen din Germania. Bărbatul, cetățean sârb, se află în continuare internat în spital, cu răni grave și traume psihologice.

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