Doi bărbați împușcați mortal în doar șase zile. ICE oprește controalele în trafic după intervențiile controversate ale agenților

Agenția americană pentru Imigrație și Vamă a suspendat temporar majoritatea opririlor de vehicule la nivel național, după ce doi bărbați au fost împușcați mortal în decurs de șase zile, în timpul unor operațiuni desfășurate în statele Maine și Texas. Decizia va rămâne în vigoare până la finalizarea unei analize privind modul în care au acționat agenții implicați.
ICE suspendă temporar opririle de vehicule
Anunțul a fost făcut de Tom Homan, responsabilul administrației Donald Trump pentru politica de frontieră. Acesta a precizat că măsura nu reprezintă o schimbare a politicii agenției, ci doar o pauză în care vor fi verificate procedurile și siguranța agenților.
„Nu este o schimbare de politică, este o pauză temporară. Va fi o analiză pe termen scurt pentru a ne asigura că agenții ICE sunt în siguranță și acționează corect”, a declarat Homan. În această perioadă, ofițerii vor folosi alte metode pentru efectuarea arestărilor.
Doi bărbați au fost împușcați mortal în șase zile
Decizia a fost luată după incidentul produs luni în orașul Biddeford, din statul Maine, unde un agent ICE a împușcat mortal un cetățean columbian de 25 de ani. Cu șase zile înainte, un alt agent al agenției ucisese un cetățean mexican în Houston, Texas.
Departamentul pentru Securitate Internă a transmis că ambele victime se aflau ilegal pe teritoriul Statelor Unite. Instituția a recunoscut însă că niciunul dintre cei doi bărbați nu era ținta operațiunilor de deportare desfășurate în acel moment. Autoritățile federale nu au făcut publice înregistrări video și nici dovezi care să susțină că victimele reprezentau o amenințare ce justifica folosirea forței letale. Potrivit regulilor ICE, armele pot fi folosite doar atunci când există un pericol iminent de vătămare gravă sau de moarte, nu doar pentru a împiedica fuga unui suspect.
Victima din Maine nu era persoana căutată
În Maine, agenții supravegheau locuința unei persoane pe numele căreia fusese emis un ordin definitiv de expulzare. Aceștia au urmărit un autoturism care plecase de la adresă, însă șoferul împușcat mortal nu era persoana căutată.
Victima a fost identificată drept Johan Sebastian Duran, un cetățean columbian în vârstă de 25 de ani. Acesta avea o soție și o fiică de trei ani, iar organizațiile care apără drepturile imigranților susțin că deținea autorizație de muncă în Statele Unite. Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a condamnat incidentul și a anunțat că autoritățile de la Bogotá vor începe acțiuni legale. „A fost ucis pentru că a fost considerat o ființă inferioară, fără drepturi”, a transmis liderul columbian.
Martor: „Am încercat să opresc”
Un martor în vârstă de 71 de ani a povestit că a auzit mai multe zgomote asemănătoare unor petarde și a văzut un SUV alb lovind mașina victimei. După impact, un agent ICE l-ar fi scos pe șofer din autoturism, iar acesta avea capul și fața acoperite de sânge.
„Îmi amintesc că victima a spus: «Dar am încercat să opresc»”, a declarat martorul. La scurt timp după aceea, bărbatul părea să nu mai respire. Senatorul Angus King a afirmat că agenții implicați în operațiune nu purtau camere video corporale.
Versiuni diferite în cazul incidentului din Houston
Pe 7 iulie, un agent ICE l-a împușcat mortal pe Lorenzo Salgado Araujo, un cetățean mexican de 52 de ani, în cartierul East End din Houston. Agenția susține că bărbatul a lovit cu duba un vehicul al forțelor de ordine și a încercat să intre cu mașina într-un agent, care ar fi deschis focul în legitimă apărare.
ICE nu a prezentat însă dovezi care să confirme această versiune. Trei pasageri aflați în vehicul au contestat relatarea autorităților prin intermediul avocatului lor. Cele două incidente ridică la cel puțin șapte numărul persoanelor ucise în timpul operațiunilor de aplicare a legislației privind imigrația de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025. Procurorul general al statului Maine a deschis o anchetă privind împușcătura de la Biddeford, împreună cu autoritățile locale, statale și federale.