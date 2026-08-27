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Tragedie la Eforie Nord: un bărbat de 68 de ani a murit înecat după ce a ignorat steagul roșu
Eforie Nord
Un bărbat de 68 de ani a murit înecat joi după-amiază, pe plaja Belona din Eforie Nord, după ce fusese scos de salvamari din mare de trei ori în aceeași zi.
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