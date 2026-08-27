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Cod galben de viituri în 21 de județe. Ce râuri sunt vizate până vineri dimineață
Viituri
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben pentru râuri din 21 de județe, valabilă joi, 27 august, de la ora 12:00, până vineri, 28 august, la ora 10:00.
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