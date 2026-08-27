Dani Coman intră în cursa pentru șefia LPF. „Aș putea aduce un plus”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 aug. 2026, 19:15

Dani Coman, conducătorul lui FC Argeș, a anunțat că ia în calcul candidatura la președinția Ligii Profesioniste de Fotbal, la alegerile din 2027.

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