Poliția de Frontieră a confiscat un autoturism furat din Elveția la Botoșani

Poliția de Frontieră a confiscat marți, 10 noiembrie 2026, un autoturism de lux furat din Elveția pe teritoriul județului Botoșani. Șoferul vehiculului a fost cercetat penal pentru tăinuire.
Intervenția autorităților a avut loc în jurul orei 10:30, când ofițerii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, asistați de colegii de la Sectorul Dorohoi, au oprit un autoturism pentru verificări. Vehiculul circula cu numere de înmatriculare poloneze.
Verificările efectuate în bazele de date internaționale au relevat că pe șasiul mașinii exista o alertă de furt și confiscare, emisă de autoritățile din Elveția. Valoarea autoturismului a fost estimată la peste 80.000 de euro.
În fața probelor prezentate de polițiști, bărbatul aflat la volan a declarat că a achiziționat mașina din Ungaria pentru suma de 36.000 de euro, susținând că nu a cunoscut proveniența ilegală a vehiculului.
Autoturismul a fost indisponibilizat și confiscat la sediul Poliției de Frontieră, iar șoferul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.