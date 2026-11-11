Poliția de Frontieră a confiscat un autoturism furat din Elveția la Botoșani

Publicat 11 nov. 2026, 13:37 Sursă monitorulbt

Poliția de Frontieră a confiscat marți, 10 noiembrie 2026, un autoturism de lux furat din Elveția pe teritoriul județului Botoșani. Șoferul vehiculului a fost cercetat penal pentru tăinuire.

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