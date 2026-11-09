Reforma administrativă pregătită de PSD: până la 18.000 de primari și consilieri ar putea dispărea după reorganizarea localităților
Reforma administrativă
PSD analizează reforma administrativă. Până la 18.000 de primari, viceprimari și consilieri locali ar putea dispărea din 2028, prin comasarea localităților.
Reorganizarea administrativ-teritorială a României ar putea schimba semnificativ structura administrației locale. Potrivit calculelor prezentate de PSD, între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali ar putea fi eliminate începând cu anul 2028, dacă planul de comasare a unor localități va fi pus în aplicare.
Scenariile analizate de social-democrați vizează reducerea numărului de primari, viceprimari și consilieri locali, prin reorganizarea comunelor și orașelor care nu mai îndeplinesc anumite criterii demografice și economice.
Europarlamentarul Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reforma administrativă, a explicat că simulările nu se mai limitează doar la localitățile cu mai puțin de 1.500 de locuitori. În prezent, sunt analizate și variante care includ comune cu până la 3.000 de locuitori.
În total, aproximativ 1.700 de localități ar putea intra în analiza privind reorganizarea administrativă.
Până la 18.000 de funcții de aleși locali ar putea fi eliminate din 2028
Potrivit estimărilor prezentate de Dragoș Benea, reforma administrativă ar putea conduce la dispariția unui număr cuprins între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali.
În această categorie intră primarii, viceprimarii și consilierii locali din unitățile administrativ-teritoriale care ar putea fi comasate.
PSD susține că reorganizarea ar putea reduce cheltuielile de funcționare ale administrațiilor locale, inclusiv costurile de personal și cele necesare întreținerii aparatului administrativ.
„Undeva între 15.000 și 18.000 de aleși locali s-ar putea să nu mai fie din 2028 încolo”, a declarat Dragoș Benea, referindu-se la estimările realizate în cadrul grupului de lucru al partidului.
Potrivit acestuia, noua structură administrativă ar urma să fie aplicată după alegerile locale din 2028, fără să afecteze mandatele aflate deja în desfășurare.
Comunele cu până la 3.000 de locuitori și orașele mici, vizate de reorganizare
Primele scenarii discutate în cadrul PSD vizau localitățile cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Ulterior, analiza a fost extinsă, fiind luate în calcul și unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de până la 3.000 de persoane.
În paralel, social-democrații analizează situația orașelor care nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori.
Dragoș Benea a atras atenția că peste 55% dintre orașele din România nu mai îndeplinesc acest criteriu demografic, deși păstrează statutul și structurile administrative specifice mediului urban.
În opinia reprezentantului PSD, aceste situații trebuie analizate în cadrul unei reforme mai ample, care să țină cont atât de populație, cât și de resursele financiare și capacitatea administrațiilor de a furniza servicii publice.
Cele șase criterii după care PSD vrea să reorganizeze administrația locală
Pentru stabilirea localităților care ar putea fi comasate, PSD propune o evaluare bazată pe șase criterii principale. Acestea ar urma să ofere o imagine asupra sustenabilității fiecărei unități administrativ-teritoriale.
Criteriile prezentate de Dragoș Benea sunt:
Populația și evoluția demografică – numărul locuitorilor și tendințele de dezvoltare sau depopulare ale localității.
Sustenabilitatea economică – raportul dintre veniturile proprii ale primăriei și cheltuielile de funcționare, precum și nivelul de colectare a taxelor și impozitelor locale.
Capacitatea administrativă – posibilitatea instituției de a gestiona eficient activitatea și de a implementa proiecte de investiții.
Conectivitatea – distanța față de drumuri importante, spitale, servicii de ambulanță, unități de pompieri și structuri de ordine publică.
Accesul la servicii de bază – existența școlilor, grădinițelor și dispensarelor în apropierea comunităților.
Calitatea serviciilor publice locale – accesul populației la apă, gaze, iluminat public și transport în comun.
Pe baza acestor indicatori, partidul urmărește să identifice administrațiile care nu își pot susține eficient activitatea și pentru care comasarea ar putea reprezenta o soluție.
Reorganizarea administrativă ar putea genera economii, dar și rezistență politică
PSD estimează că reducerea numărului de funcții de aleși locali ar putea diminua cheltuielile suportate de bugetele publice. Ar urma să fie reduse atât costurile legate de funcționarea primăriilor, cât și cele pentru întreținerea structurilor administrative.
Dragoș Benea a recunoscut însă că proiectul ar putea întâmpina opoziție în interiorul tuturor partidelor politice, inclusiv în PSD.
Motivul este legat de faptul că reorganizarea ar putea afecta reprezentarea politică la nivel local și numărul funcțiilor ocupate de aleșii locali.
Potrivit europarlamentarului, efectele reformei nu s-ar limita la un singur partid, deoarece reducerea numărului de administrații locale ar putea diminua reprezentarea politică pentru toate formațiunile.
Când ar putea fi aplicată reforma administrativ-teritorială
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că dorește ca reforma administrativă să fie promovată prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.
Termenul avansat pentru acest demers este luna martie 2027, deși liderul social-democrat a declarat că, în cazul reorganizării administrative, ar fi de preferat ca procedura să fie accelerată și să înceapă mai devreme.
Dacă proiectul va fi adoptat și calendarul va fi respectat, noile reguli ar urma să producă efecte în perspectiva alegerilor locale din 2028.
Până la stabilirea formei finale a reformei, cifrele privind eliminarea a 15.000-18.000 de funcții rămân estimări rezultate din simulările PSD. Numărul exact al posturilor vizate va depinde de criteriile adoptate, de localitățile incluse în reorganizare și de forma finală a legislației.
Reforma administrativ-teritorială ar putea deveni astfel una dintre cele mai importante schimbări ale administrației locale din România, cu efecte asupra primăriilor, consiliilor locale și modului în care sunt organizate comunitățile din întreaga țară.
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