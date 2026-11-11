Florin Manole anunță o posibilă majorare cu 7,3% a pensiilor în 2027
Florin Manole
Florin Manole anunță o posibilă indexare a pensiilor cu 7,3% în 2027 și prelungirea ajutoarelor pentru pensionarii cu venituri mici. Cine primește 500, 400 sau 300 de lei?
Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut noi precizări despre veniturile pensionarilor începând cu anul 2027. Potrivit acestuia, pensiile ar putea fi majorate cu 7,3%, în funcție de posibilitățile bugetare, iar ajutoarele financiare acordate persoanelor cu venituri reduse ar urma să fie prelungite cu încă șase luni.
Într-un interviu acordat postului Digi24, oficialul a explicat că Ministerul Muncii pregătește propuneri privind aplicarea mecanismului legal de indexare a pensiilor, care vor fi discutate cu Ministerul Finanțelor și cu premierul.
Ajutoare pentru pensionari în 2027: Cine primește 500, 400 sau 300 de lei
Florin Manole a anunțat că sprijinul financiar acordat pensionarilor cu venituri mici va continua pentru încă șase luni.
Ajutoarele one-off sunt diferențiate în funcție de valoarea pensiei, fiind stabilite trei categorii de beneficiari:
Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei;
Pensionarii cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei;
Cei cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.
Potrivit ministrului, aproximativ 2,8 milioane de pensionari ar urma să beneficieze de acest sprijin financiar.
Prelungirea ajutoarelor pentru încă șase luni vine în contextul în care actuala schemă de sprijin se apropie de final, iar inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare a persoanelor vârstnice.
Pensiile ar putea crește cu 7,3% de la 1 ianuarie 2027
O altă veste importantă pentru pensionari vizează posibilitatea unei noi indexări a pensiilor începând cu anul viitor.
Conform calculelor realizate de Ministerul Muncii, procentul de majorare ar putea ajunge la 7,3%, în limita resurselor bugetare disponibile.
Florin Manole a precizat că procentul nu reprezintă o estimare personală, ci rezultatul unui calcul bazat pe indicatorii macroeconomici utilizați pentru aplicarea legislației privind pensiile.
Propunerea urmează să fie transmisă ministrului Finanțelor și premierului, urmând ca decizia finală să țină cont de posibilitățile bugetului de stat.
Ministrul consideră că pensionarii au suportat deja o presiune financiară importantă în ultimii doi ani, iar inflația a redus semnificativ valoarea reală a veniturilor acestora.
Cine va beneficia de majorarea pensiilor
Întrebat dacă eventuala indexare se va aplica tuturor categoriilor de pensionari, inclusiv celor din sistemele speciale, Florin Manole a explicat că majorarea va viza componenta contributivă a pensiilor.
Potrivit ministrului, principiul contributivității trebuie să rămână fundamentul sistemului public de pensii, astfel încât majorările să păstreze proporționalitatea dintre contribuțiile achitate de-a lungul anilor și drepturile de pensie.
Astfel, indexarea ar urma să respecte regulile aplicabile componentei contributive, inclusiv în cazul pensiilor care includ și alte componente.
Voucherele de energie de 50 de lei ar putea fi acordate și în lunile de iarnă
Pe lângă ajutoarele pentru pensionari și posibila indexare a pensiilor, ministrul Muncii a anunțat că intenționează să propună și prelungirea schemei de sprijin pentru plata facturilor la energie.
În prezent, ajutorul este de 50 de lei lunar pentru fiecare gospodărie eligibilă, nu pentru fiecare membru al familiei.
Potrivit lui Florin Manole, peste 700.000 de gospodării beneficiază de această facilitate, ceea ce înseamnă aproximativ 2,2–2,3 milioane de persoane.
Actuala schemă este valabilă până la sfârșitul anului 2026, iar ministrul dorește continuarea sprijinului și în lunile de iarnă.
Deocamdată, prelungirea voucherelor de energie reprezintă o propunere care trebuie analizată și aprobată la nivel guvernamental.
Pensionarii așteaptă astfel deciziile Guvernului privind indexarea veniturilor, continuarea ajutoarelor financiare și menținerea sprijinului pentru plata facturilor la energie în 2027.
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