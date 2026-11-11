România, cea mai mare scădere din UE a raportului dintre prețurile locuințelor și venituri

Datele Eurostat arată că prețurile locuințelor au crescut mai repede decât veniturile în majoritatea statelor europene, dar România a avut o evoluție diferită.
În Uniunea Europeană, prețurile locuințelor au crescut mai repede decât veniturile gospodăriilor în perioada 2015–2025. Potrivit datelor publicate de Eurostat pe 9 noiembrie, raportul dintre prețurile proprietăților rezidențiale și veniturile pe locuitor a urcat, în medie, cu 6,8% la nivelul UE.
Evoluțiile diferă însă semnificativ de la o țară la alta. Indicatorul a crescut în 17 state membre și a scăzut în celelalte zece. Portugalia a înregistrat cel mai mare avans, de 60,8%, urmată de Țările de Jos, cu 34,3%, Ungaria, cu 26,5%, Cehia, cu 25,8%, și Spania, cu 24,5%.
România, cea mai mare scădere din UE
La polul opus, România a consemnat cea mai accentuată reducere a raportului, de 42,8%, urmată de Finlanda, cu 25,2%, și Bulgaria, cu 16,2%. Aceasta nu înseamnă că locuințele din România sunt cele mai accesibile din UE, ci doar că prețurile au evoluat mai lent decât veniturile în intervalul analizat.
Eurostat arată că indicatorul standardizat a atins vârfuri în 2007 și 2022. După scăderi în 2023 și 2024, în 2025 s-a situat ușor peste media sa pe termen lung. Pentru evaluarea accesibilității locuirii contează și costurile creditelor ipotecare și cheltuielile curente cu locuința.