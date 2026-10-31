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Poliția Botoșani: peste 200 de amenzi și 10 permise reținute în ultimele 24 de ore

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat31 oct. 2026, 18:25
Actualizat31 oct. 2026, 18:39
SursăBotoșani24

Polițiștii din Botoșani au aplicat peste 200 de amenzi contravenționale și au reținut 10 permise de conducere în urma acțiunilor desfășurate în ultimele 24 de ore, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

În aceeași perioadă, forțele de ordine au intervenit la 30 de evenimente. Potrivit IPJ Botoșani, majoritatea sesizărilor au fost primite prin numărul unic de urgență 112.

Activitățile desfășurate de polițiști au vizat prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice. Acțiunile s-au concentrat și pe verificarea respectării normelor de circulație, cu atenție sporită pentru șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

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