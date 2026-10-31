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Poliția Botoșani: peste 200 de amenzi și 10 permise reținute în ultimele 24 de ore
FOTO: Poliția Română/Facebook
Publicat31 oct. 2026, 18:25
Actualizat31 oct. 2026, 18:39
SursăBotoșani24
Polițiștii din Botoșani au aplicat peste 200 de amenzi contravenționale și au reținut 10 permise de conducere în urma acțiunilor desfășurate în ultimele 24 de ore, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.
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