Poliția Botoșani: peste 200 de amenzi și 10 permise reținute în ultimele 24 de ore

Publicat 31 oct. 2026, 18:25 Actualizat 31 oct. 2026, 18:39 Sursă Botoșani24

Polițiștii din Botoșani au aplicat peste 200 de amenzi contravenționale și au reținut 10 permise de conducere în urma acțiunilor desfășurate în ultimele 24 de ore, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

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