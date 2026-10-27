UTA Arad – FC Botoșani, duel important în Cupa României la fotbal
Cupa României la fotbal
UTA Arad întâlnește FC Botoșani în etapa a doua a grupelor Cupei României. Adrian Mihalcea vorbește despre oboseala jucătorilor și șansele la victorie.
UTA Arad se pregătește pentru confruntarea cu FC Botoșani din etapa a doua a grupelor Cupei României. Partida este programată marți, 27 octombrie, de la ora 19:00, pe stadionul „Francisc Neuman”. Antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, atrage atenția asupra oboselii acumulate de jucători după deplasarea de la Pitești, însă spune că echipa sa va aborda meciul cu seriozitate și cu obiectivul de a obține victoria.
UTA vrea să facă un nou pas spre calificare
Formația arădeană a început parcursul din Cupa României cu o victorie clară, scor 3-0, în deplasare, împotriva celor de la Minerul Lupeni. Rezultatul a plasat UTA pe primul loc în Grupa A înaintea celei de-a doua etape.
Meciul cu FC Botoșani reprezintă un test mai dificil pentru echipa pregătită de Adrian Mihalcea, în condițiile în care adversara evoluează tot în primul eșalon al fotbalului românesc.
Tehnicianul se așteaptă ca oaspeții să lupte pentru un rezultat pozitiv, având în vedere miza partidei și șansa de a rămâne în cursa pentru calificare.
„Botoșani este o echipă ofensivă, acesta este stilul lor de joc”, a explicat Adrian Mihalcea, care consideră că adversarii vor încerca să profite de orice oportunitate pentru a obține victoria.
Adrian Mihalcea, îngrijorat de oboseala jucătorilor
Programul aglomerat și deplasarea recentă la Pitești reprezintă provocări pentru stafful tehnic al UTA-ei. Antrenorul a recunoscut că echipa încă resimte efortul acumulat, iar timpul scurt de recuperare ar putea influența intensitatea jocului.
Mihalcea urmează să stabilească formula de start în funcție de starea fizică a fotbaliștilor și de problemele medicale existente. Tehnicianul a precizat că oboseala s-ar putea vedea mai ales în ritmul și atitudinea echipei pe parcursul unor momente ale partidei.
În ceea ce privește lotul, UTA nu se va putea baza pe Sota Mino, în timp ce Alexandru Benga și Dmytro Pospelov revin după suspendări.
Un meci cu miză pentru ambele echipe
UTA își propune să obțină un rezultat pozitiv și să-și consolideze șansele de calificare în faza următoare a competiției. Deși antrenorul arădenilor nu consideră că această partidă va decide singură soarta calificării, el subliniază importanța fiecărei victorii în faza grupelor.
Confruntarea are și o componentă psihologică. În urmă cu aproximativ două săptămâni, FC Botoșani a învins UTA în campionat, scor 2-0. Un succes al arădenilor în Cupa României le-ar oferi ocazia de a răspunde după acel rezultat și ar putea conta pentru moralul echipei în meciurile următoare din SuperLiga.
Cine arbitrează UTA Arad – FC Botoșani
Partida de pe stadionul „Francisc Neuman” va fi condusă de la centru de Marian Barbu, din Făgăraș. Acesta va fi ajutat la cele două tușe de Romică Bârdeș și Alexandru Vodă.
Claudiu Gaitin a fost desemnat arbitru de rezervă, iar în camera VAR se vor afla Sorin Costreie și Ovidiu Artene.
Meciul UTA Arad – FC Botoșani, programat marți, 27 octombrie, de la ora 19:00, contează pentru etapa a doua a grupelor Cupei României. Arădenii urmăresc să valorifice avantajul terenului propriu și să obțină o victorie care să le apropie obiectivul de calificare.
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