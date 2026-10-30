RAR întrerupe serviciile online pe 31 octombrie. Ce trebuie să știe șoferii
Anunț important pentru șoferi
RAR anunță întreruperea serviciilor online pe 31 octombrie, între orele 15:00 și 22:00. Află când nu se pot face programări și ce recomandă instituția.
Registrul Auto Român (RAR) a anunțat întreruperea temporară a serviciilor online sâmbătă, 31 octombrie 2026. În intervalul 15:00–22:00, utilizatorii nu vor putea efectua programări pentru activitățile instituției și nici consulta bazele de date disponibile online. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță a infrastructurii informatice.
Când vor fi întrerupte serviciile online ale RAR
Șoferii care au nevoie de serviciile Registrului Auto Român trebuie să țină cont de o întrerupere programată pentru ultima zi a lunii octombrie.
Potrivit informării transmise de instituție, sâmbătă, 31 octombrie 2026, platformele informatice destinate publicului vor fi indisponibile timp de șapte ore, între 15:00 și 22:00.
În acest interval, utilizatorii nu vor putea accesa serviciile de programare pentru activitățile RAR și nici efectua interogări în bazele de date ale instituției.
Întreruperea este temporară și are drept scop realizarea unor lucrări ample de mentenanță a infrastructurii IT.
Ce servicii RAR nu vor putea fi accesate
Indisponibilitatea sistemelor informatice va afecta mai multe operațiuni online utilizate de proprietarii de autovehicule.
Printre serviciile vizate se numără:
Programările online la RAR, pentru activitățile desfășurate de instituție;
Interogările bazelor de date, necesare pentru consultarea anumitor informații;
Alte servicii informatice destinate publicului, care depind de infrastructura IT asupra căreia vor fi efectuate lucrările.
Pe durata intervenției, aceste operațiuni nu vor putea fi realizate prin intermediul sistemelor afectate.
RAR nu a anunțat că întreruperea reprezintă o suspendare generală a activității tuturor reprezentanțelor. Măsura comunicată vizează serviciile informatice destinate publicului.
Recomandarea RAR pentru șoferi
Pentru a evita eventualele neplăceri, reprezentanții Registrului Auto Român le recomandă celor care au nevoie de serviciile instituției să își facă programările și să efectueze verificările online înainte de începerea lucrărilor.
Astfel, persoanele care intenționează să consulte bazele de date sau să facă o programare sunt sfătuite să rezolve aceste operațiuni înainte de ora 15:00, sâmbătă, 31 octombrie.
Planificarea din timp este importantă mai ales pentru șoferii care au nevoie de informații despre autovehicule sau care trebuie să își organizeze demersurile administrative în perioada următoare.
Instituția și-a cerut scuze pentru eventualele inconveniente provocate de întreruperea temporară a serviciilor.
Când redevin disponibile serviciile online ale RAR
Potrivit programului anunțat, lucrările de mentenanță sunt prevăzute pentru intervalul 15:00–22:00, în data de 31 octombrie 2026.
După încheierea intervențiilor, serviciile online ar urma să redevină disponibile, în funcție de finalizarea operațiunilor tehnice.
Șoferii care au nevoie de programări la Registrul Auto Român sunt sfătuiți să țină cont de intervalul comunicat și să verifice disponibilitatea platformelor după ora 22:00.
Important: întreruperea anunțată vizează serviciile informatice și nu înseamnă automat anularea programărilor deja efectuate. Pentru situații concrete, clienții ar trebui să urmărească informările oficiale ale Registrului Auto Român.
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