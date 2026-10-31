Un șofer de 68 de ani din Botoșani a fost rănit după ce s-a răsturnat cu un autotren pe DN 17

Publicat 31 oct. 2026, 13:41 Actualizat 31 oct. 2026, 14:04 Sursă Botoșăneanul

Un șofer din județul Botoșani a fost rănit joi, 30 octombrie, după ce autotrenul pe care îl conducea s-a răsturnat pe DN 17, în afara localității Valea Putnei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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