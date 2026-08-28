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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre diferențele dintre piața din afară și România

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 28 aug. 2026, 11:10

În premieră la Realitatea Plus, Ștefana și Cristian Samfira vorbesc despre diferențele dintre consumatorii din Europa și România, importanța contextului în vestimentație și respectul pentru evenimente și codul vestimentar.

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Care sunt diferențele între piața din afară și România?

Ștefana și Cristian Samfira: „Cei din afară sunt consumatori reali și au evenimente pe care le respectă. În Europa am observat că femeile au început să fie un pic delăsătoare la zona asta, adică <las că merge și așa>. Însă haina trebuie purtată în funcție de context, așa cum trebuie.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 28 august, de la ora 15:00.

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