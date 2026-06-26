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Pești morți în Crișul Repede, la ieșirea din Oradea. Temperaturile extreme și debitul scăzut al apei provoacă un nou semnal de alarmă
Pești morți
Un fenomen îngrijorător a fost observat pe râul Crișul Repede, la ieșirea din Oradea, unde zeci de pești morți au apărut în ultimele două zile. Specialiștii pun situația pe seama temperaturilor foarte ridicate și a nivelului redus al apei, condiții care afectează grav ecosistemul acvatic.
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