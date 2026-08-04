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Economie· 1 min citire
Semnal de alarmă în agricultură. 3,5 milioane de fermieri pot fi afectați de strategia pentru conservarea biodiversității
Agricultura, în pericol
Publicat4 aug. 2026, 08:03
Actualizat4 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
O strategie europeană ar putea schimba regulile din agricultura românească și ar afecta peste 3,5 milioane de fermieri. Reprezentanții Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România avertizează că documentul ar putea fi adoptat fără studii de impact, fără măsuri de sprijin și fără consultarea celor direct vizați. Strategia stabilește obiective privind reducerea utilizării pesticidelor și extinderea agriculturii ecologice.
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