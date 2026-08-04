UNTOLD 2026, line-up complet. Ce artiști sunt programați în fiecare zi

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 aug. 2026, 07:44

Festivalul UNTOLD se desfășoară între 6 și 9 august, la Cluj-Napoca, și aduce pe aceeași scenă nume uriașe din muzica internațională, de la Sting și Zara Larsson, până la Swae Lee, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida.

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