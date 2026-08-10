O nouă fabrică auto din România s-a închis după 15 ani. 96 de angajați concediați, în plin declin al industriei

O nouă fabrică din industria auto românească și-a oprit producția. Unitatea de componente auto din Jibou, județul Sălaj, a intrat în insolvență operațională pe 30 iulie, iar 96 de salariați au rămas fără loc de muncă, în plin declin al sectorului auto la nivel național.
Societatea și-a încetat activitatea pe 30 iulie, iar toți angajații rămași au intrat într-o procedură de concediere colectivă. Punctul de lucru fusese deschis în 2011 și a funcționat aproape 15 ani, fiind unul dintre angajatorii importanți ai orașului.
Anunțul a fost făcut de directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj, Daniel Corneliu Opre. Potrivit acestuia, angajatorul a parcurs toate etapele prevăzute de lege și a transmis notificările în termenele stabilite.
Numărul celor afectați s-a schimbat pe parcursul procesului. Notificarea inițială viza 116 salariați, însă lista finală a coborât la 96 de persoane.
„A fost vorba de 96 de persoane. O primă notificare a fost de 116 persoane şi au revenit la 96”, a explicat directorul AJOFM Sălaj.
A doua concediere colectivă din Sălaj în acest an
Reprezentanții agenției au fost prezenți la sediul societății în ziua încetării activității, pentru a prelua documentele necesare înregistrării celor disponibilizați în evidențele instituției. Foștii salariați vor beneficia de măsuri active de ocupare: servicii de mediere, consiliere profesională și acces la programe de formare.
Cazul din Jibou nu este singurul din județ în acest an:
Este a doua concediere colectivă înregistrată în Sălaj în 2026.
În aprilie, o companie din Surduc, din domeniul prelucrării lemnului, și-a încetat activitatea și a disponibilizat etapizat toți cei 73 de angajați.
Directorul AJOFM a lăsat deschisă și varianta ca o parte dintre oamenii din prima notificare să își fi găsit deja altceva: „Între timp, poate unele dintre ele au reuşit să se încadreze în muncă”.
Industria auto pierde 1.200 de angajați în fiecare lună
Închiderea de la Jibou vine într-un sector aflat în cel mai sever declin din ultimul deceniu. În aproximativ opt ani, industria auto a pierdut circa 73.000 de locuri de muncă, peste o treime față de vârful atins în 2018.
Doar între ianuarie 2025 și aprilie 2026 au dispărut 18.100 de posturi, o scădere de 12% în 16 luni, potrivit unei analize termene.ro. Ritmul este constant, nu a existat nicio lună de creștere a numărului de angajați în această perioadă, iar reducerea medie a fost de aproximativ 1.200 de persoane lunar. În ianuarie 2026, sectorul a pierdut circa 3.100 de salariați într-o singură lună, cea mai mare scădere din serie.
Explicația ține de comenzi și de costuri. Grosul locurilor de muncă din România este în producția de componente, cablaje, scaune, sisteme electronice, piese turnate, iar orice reducere de producție la marii constructori germani se traduce direct în posturi tăiate în fabricile de aici. Avantajul de cost al României este erodat de concurența unor țări precum Marocul sau Turcia.
Alte fabrici auto au anunțat închideri în 2026
Jibou se adaugă unei liste tot mai lungi de la începutul anului:
Leoni (Arad): concedieri colective pentru 465 de angajați.
RAAL (Bistrița-Năsăud): disponibilizarea a 250 de salariați din 1.538.
Ineu (Arad): fabrică ce urmează să se închidă complet, cu aproximativ 1.000 de posturi desființate.
Oradea: două unități care produc pentru industria auto germană au anunțat disponibilizări, una dintre ele vizând circa 120 de angajați.
Presiunea se vede și în statisticile naționale. Rata șomajului ajustată sezonier a fost de 6,3% în iunie 2026, iar numărul persoanelor fără loc de muncă a fost estimat la 511.600, cu 7.100 mai mult decât în iunie 2025. Șomajul în rândul tinerilor a rămas la 28,8%. În Sălaj, rata șomajului la finalul lunii mai era de 6,37%, cu 5.688 de șomeri înregistrați.