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Moldovean dat în urmărire internațională pentru trafic de migranți, reținut de polițiștii de frontieră din Botoșani

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 nov. 2026, 09:47
Sursămonitorulbt

Polițiștii de frontieră au reținut în noaptea de 14 noiembrie un cetățean moldovean acuzat de trafic de migranți în Austria, care încerca să intre neobservat pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei Rădăuți-Prut.

Acțiunea a avut loc în jurul orei 00:30, când bărbatul s-a prezentat la control pe sensul de intrare în România. Acesta călătorea ca pasager într-un autoturism și a fost identificat imediat după scanarea documentelor de călătorie.

Baza de date a generat o alertă care a indicat existența unui mandat european de arestare emis de autoritățile austriece pe numele individului. Conform sursei, acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți pe teritoriul statului austriac.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră l-au reținut pe loc și l-au predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. Persoana a fost încarcerată, urmând a fi parcurși pașii legali pentru extrădarea sa către Austria.

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