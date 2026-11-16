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Moldovean dat în urmărire internațională pentru trafic de migranți, reținut de polițiștii de frontieră din Botoșani
FOTO: Arhivă
Publicat16 nov. 2026, 09:47
Sursămonitorulbt
Polițiștii de frontieră au reținut în noaptea de 14 noiembrie un cetățean moldovean acuzat de trafic de migranți în Austria, care încerca să intre neobservat pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei Rădăuți-Prut.
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