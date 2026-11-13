Polițiștii de frontieră au reținut un bărbat care a refuzat să oprească și a încercat să distrugă probe

Un bărbat în vârstă de 49 de ani din județul Botoșani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a refuzat să oprească la semnalele poliției de frontieră și a încercat să distrugă probe.
În data de 12 noiembrie, în jurul orei 16:00, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani au identificat un autoturism suspectat că transporta țigarete de contrabandă pe raza localității Trușești. Conducătorul vehiculului a refuzat să se conformeze semnalelor regulamentare de oprire, inițiind o urmărire.
Urmărirea și utilizarea armamentului
În timpul manevrelor de evitare, bărbatul a avariat autospeciala poliției de frontieră. Polițiștii au executat un foc de avertisment asupra pneurilor autoturismului, conform prevederilor legale, însă conducătorul și-a continuat deplasarea.
La sosirea la domiciliu, bărbatul a abandonat mașina și a pătruns în curtea imobilului, având asupra sa un sac asemănător celor utilizate pentru transportul țigaretelor. Polițiștii au efectuat somațiile legale și au executat din nou foc de avertisment în plan vertical, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale.
Încercarea de a distruge probele
Bărbatul a intrat în camera centralei termice, unde a încercat să distrugă probele. Pentru continuarea activităților procedurale, polițiștii au obținut un mandat de percheziție domiciliară și au efectuat verificările legale.
S-a stabilit că la volan se afla un bărbat în vârstă de 49 de ani, din județul Botoșani, cunoscut cu antecedente pentru implicarea în transportul țigaretelor de contrabandă. Cu câteva zile înainte, acesta fusese sancționat contravențional cu o amendă de 30.000 de lei și i se confiscase autoturismul, în valoare de 35.000 de lei, după ce a fost depistat transportând țigarete de contrabandă.
Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, degradare sau aducere în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun.