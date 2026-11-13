Polițiștii de frontieră au reținut un bărbat care a refuzat să oprească și a încercat să distrugă probe

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 nov. 2026, 20:27

Un bărbat în vârstă de 49 de ani din județul Botoșani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a refuzat să oprească la semnalele poliției de frontieră și a încercat să distrugă probe.

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