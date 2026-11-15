Fost prefect, reacție dură după scenariul comasării cu Suceava: „Vor să șteargă Botoșaniul de pe hartă!”

Botoșaniul ar putea dispărea ca județ de pe harta administrativă a României, dacă unul dintre scenariile discutate în PSD privind reorganizarea teritorială va fi pus în practică. În această variantă, județul nostru ar urma să fie comasat cu Suceava, iar noua structură administrativă ar putea funcționa în jurul actualului centru sucevean.
Ideea a stârnit reacții, iar fostul prefect al județului Botoșani, Sorin Cornilă, a transmis un mesaj tranșant. Acesta spune că nu se opune reformei administrative, însă consideră că dispariția unui județ nu poate fi decisă fără analize serioase și studii de impact.
„Vor să șteargă Botoșaniul de pe hartă. Dar istoria? Cui rămâne? Eminescu, Enescu, Luchian, Iorga?”, a transmis Sorin Cornilă.
Fostul prefect consideră că o asemenea schimbare nu trebuie tratată ca o simplă operațiune administrativă. El invocă identitatea istorică și culturală a Botoșaniului și spune că orice decizie trebuie fundamentată pe date concrete.
„Noi nu ne cerem dreptul să existăm. Vreau să fie clar, eu nu sunt împotriva reformei. Sunt antreprenor de peste 20 de ani și știu un singur lucru. Orice decizie se ia pe o analiză serioasă și pe calcule exacte”, a afirmat acesta.
Sorin Cornilă a comparat reorganizarea județelor cu o decizie de business, susținând că nimeni nu ar trebui să desființeze o structură administrativă care deservește sute de mii de oameni fără să cunoască efectele economice și sociale.
„Când vreau să deschid un punct de lucru, fac un plan de afaceri. Când vrei să desființezi un județ cu sute de mii de oameni, vii cu o analiză și cu un studiu de impact foarte bine fundamentat, care să nu poată fi contestat. Restul sunt doar declarații care nu-și au locul în spațiul public”, a mai spus fostul prefect.
Sorin Cornilă susține că reorganizarea administrativă ar trebui făcută în etape, pornind de la nivelul comunelor, acolo unde există disponibilitate pentru asociere.
Acesta consideră că localitățile care doresc să se unească ar trebui să facă acest lucru în urma unor consultări și referendumuri, cu implicarea directă a oamenilor.
„Reforma reală începe de jos în sus. Comunele care vor și pot să se unească, cu referendum, cu oameni întrebați. Abia atunci vorbim despre județe, dacă este cazul, dar eu nu cred”, a transmis acesta.