Fost prefect, reacție dură după scenariul comasării cu Suceava: „Vor să șteargă Botoșaniul de pe hartă!”

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 10:04

Botoșaniul ar putea dispărea ca județ de pe harta administrativă a României, dacă unul dintre scenariile discutate în PSD privind reorganizarea teritorială va fi pus în practică. În această variantă, județul nostru ar urma să fie comasat cu Suceava, iar noua structură administrativă ar putea funcționa în jurul actualului centru sucevean.

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