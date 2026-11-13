Elicopterul MAI monitorizează traficul rutier din Botoșani

Poliția Rutieră din Botoșani utilizează un elicopter pentru monitorizarea traficului în vederea prevenirii accidentelor cu consecințe grave.
Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne survolează marți, 13 noiembrie, arterele rutiere din județul Botoșani. Aeronava oferă sprijin direct polițiștilor rutieri în activitățile de monitorizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație.
Scopul acestor acțiuni este identificarea și sancționarea abaterilor de la normele rutiere care pun în pericol siguranța participanților la trafic, cu accent pe prevenirea evenimentelor cu consecințe grave.
Recomandări pentru șoferi
Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză și să le adapteze la condițiile de drum. De asemenea, se solicită evitarea depășirilor neregulamentare și respectarea strictă a indicatoarelor și marcajelor rutiere.
Șoferii trebuie să acorde prioritate pietonilor și să manifeste atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni. Autoritățile insistă pe adoptarea unui comportament preventiv și responsabil în trafic.