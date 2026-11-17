Publicat 17 nov. 2026, 13:30 Sursă Știri Botoșani

Un incendiu a cuprins o bucătărie de vară într-o gospodărie din Saucenița, comuna Văculești, Botoșani. O butelie a explodat în timpul intervenției pompierilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiu botosani