Un incendiu a cuprins o bucătărie de vară într-o gospodărie din Saucenița, comuna Văculești, Botoșani. O butelie a explodat în timpul intervenției pompierilor.
Flăcările au izbucnit după ce jarul căzut din sobă a aprins materiale combustibile aflate în apropiere. La scurt timp după startarea incendiului, o butelie de gaz aflată în interiorul construcției a explodat.
Pompierii militari de la Detașamentul Dorohoi au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, alături de forțele din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Văculești.
Echipele de intervenție au constatat că bucătăria de vară ardea în totalitate. Acțiunile s-au concentrat pe limitarea extinderii focului spre locuința principală, reușind să prevină propagarea incendiului.
Proprietara imobilului a primit îngrijiri medicale la fața locului, după ce a suferit un atac de panică. Femeia a refuzat transportul la spital pentru investigații suplimentare.