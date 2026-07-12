Escaladare în Orientul Mijlociu. Explozii la Doha și alerte în Bahrain și EAU după atacurile Iranului

Publicat 12 iul. 2026, 14:58 Sursă Realitatea.Net

Iranul a lansat duminică dimineață atacuri cu rachete asupra unor state din Golf, la doar câteva ore după bombardamentele americane asupra unor ținte iraniene. Explozii au fost auzite la Doha, autoritățile din Bahrain au activat sirenele de alertă aeriană, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat că au interceptat rachete lansate de Teheran.

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