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Lovitură pentru fermieri! Vaccinarea oilor riscă să închidă piața europeană pentru România: pierderi uriașe

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat12 iul. 2026, 09:37
Actualizat12 iul. 2026, 09:39
SursăRealitatea PLUS

Lovitură dură pentru fermieri. Vaccinarea oilor ar putea bloca exporturile și provoca pierderi uriașe, avertizează cei din industrie. În timp ce autoritățile analizează posibilitatea vaccinării împotriva pestei micilor rumegătoare, crescătorii, abatoarele și procesatorii avertizează că o astfel de decizie ar putea închide piața europeană pentru carnea românească și ar provoca pierderi de miliarde de euro.

România se confruntă cu o dezbatere tensionată privind vaccinarea oilor împotriva pestei micilor rumegătoare. Autoritățile analizează această opțiune, însă crescătorii, abatoarele și procesatorii se opun ferm, avertizând că o vaccinare generalizată ar putea închide piața europeană pentru carnea și laptele de oaie românești, provocând astfel pierderi de miliarde de euro.

Reprezentanții industriei subliniază că peste 90% din carnea procesată în România ajunge pe piața UE, iar pierderea acestui acces ar distruge un sector întreg, cu angajați și credite bancare de susținut.

Contextul este deja fragil: din 2024, exporturile de animale vii sunt interzise, iar recent a fost impusă o carantină națională de 30 de zile.

De cealaltă parte, profesorul universitar Mihai Daneș susține că vaccinarea este singura soluție viabilă pe termen lung, argumentând că cei opt ani de măsuri bazate pe restricții și sacrificii de animale, din 2018 până acum, nu au reușit să oprească boala.

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