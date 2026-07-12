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Loto, duminică 12 iulie 2026: Trageri speciale de vară cu premii majorate la principalele categorii
Foto/Arhivă
Publicat12 iul. 2026, 09:21
SursăRealitatea.Net
Sume suplimentare puse în joc de Loteria Română duminică, 12 iulie 2026, cu ocazia Tragerilor Speciale ale Verii. Organizatorii au suplimentat fondurile de la categoria I pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 cu zeci de mii de lei, oferind participanților premii de pornire mult mai mari decât în mod obișnuit.
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