Accident grav în Timișoara! Un taximetrist a intrat în plin într-un tramvai după o manevră interzisă

Un accident rutier grav s-a produs la orele prânzului în apropierea centrului municipiului Timișoara, după ce un taximetrist ar fi efectuat o manevră interzisă și a intrat în coliziune cu un tramvai care circula regulamentar. În urma impactului violent, autoturismul a fost prins între mijlocul de transport în comun și un copac, iar șoferul a rămas încarcerat.
Taximetristul ar fi ignorat indicatorul rutier
Primele cercetări efectuate de polițiști arată că șoferul taxiului nu ar fi respectat indicatorul „Obligatoriu înainte” din intersecție și ar fi virat la stânga, ajungând pe linia de tramvai.
În acel moment, autoturismul a fost lovit de un tramvai care traversa intersecția pe culoarea verde a semaforului.
Impactul a fost atât de puternic încât mașina a fost proiectată și a rămas blocată între tramvai și un copac aflat pe marginea drumului.
Vatmanița: „Mi-a virat direct în față”
Conducătoarea tramvaiului susține că nu a avut nicio posibilitate de a evita impactul.
„Nu avea voie. El avea obligatoriu înainte și mi-a virat la stânga. Eu am trecut pe verde și mi-a virat direct în față”, a declarat vatmanița.
Martorii aflați în zonă au confirmat că manevra efectuată de taximetrist era interzisă.
„Am văzut coliziunea. Taximetristul a încercat să întoarcă într-un loc unde nu avea voie, iar tramvaiul a intrat în impact cu autoturismul”, a povestit unul dintre martori.
Șoferul a fost scos dintre fiare de echipele de descarcerare
La locul accidentului au intervenit de urgență pompierii, echipajele medicale și polițiștii.
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au precizat că în tramvai se afla doar vatmanița, iar în autoturism doar conducătorul auto.
Din cauza deformării grave a mașinii, șoferul a rămas încarcerat și a fost extras de echipele de descarcerare, după o intervenție contracronometru.
Victima, un bărbat în vârstă de 44 de ani, a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital cu multiple traumatisme.
Accidentul a afectat și transportul public din Timișoara. Circulația tramvaielor în zona producerii impactului a fost suspendată pentru aproximativ o oră, până la finalizarea intervenției și eliberarea liniilor.
Între timp, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul și pentru a confirma cauzele care au dus la producerea coliziunii.