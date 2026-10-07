Pacient de 50 de ani operat la Botoșani după infarct miocardic acut

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost operat recent la Botoșani pentru un infarct miocardic acut, intervenția fiind realizată de dr. Paul Turcoman prin angioplastie coronariană și implantarea unui stent.
Investigațiile medicale au evidențiat o ocluzie acută a arterei interventriculare anterioare (IVA), asociată cu o ocluzie cronică a arterei coronare drepte (CD). Situația a impus o abordare intervențională complexă, adaptată anatomiei specifice a pacientului.
Obiectivul principal al procedurii a fost restabilirea fluxului sanguin către miocard. Ocluziile totale cronice, cunoscute în terminologia medicală sub denumirea de CTO (chronic total occlusion), reprezintă blocaje complete ale arterelor coronariene care persistă de obicei mai mult de trei luni și necesită tehnici avansate.
Medicul a subliniat că infarctul miocardic poate apărea și la vârste active, iar intervenția rapidă pentru redeschiderea arterei afectate este esențială în cazul unui infarct miocardic acut.