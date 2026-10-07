Pacient de 50 de ani operat la Botoșani după infarct miocardic acut

Publicat 7 oct. 2026, 10:25 Sursă Botoșăneanul

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost operat recent la Botoșani pentru un infarct miocardic acut, intervenția fiind realizată de dr. Paul Turcoman prin angioplastie coronariană și implantarea unui stent.

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