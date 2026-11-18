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Sanatate· 1 min citire
Persoanele fără venituri ar putea plăti asigurarea de sănătate
Foto: Pixabay.com
Publicat18 nov. 2026, 08:43
SursăePitești
Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a propus introducerea unor mecanisme prin care persoanele fără venituri să fie obligate să plătească contribuția la sănătate. Aproape 2,9 milioane de români figurează ca neasigurați medical.
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