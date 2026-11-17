Cafeaua, energizantele și suplimentele pentru sală, combinația care poate afecta inima
Cafea
Un studiu avertizează asupra posibilelor riscuri cardiace asociate energizantelor și suplimentelor cu cofeină. 45% dintre raportări vizează tineri.
Cafeaua băută dimineața, un energizant în timpul zilei și un supliment pentru antrenamente la sală. Pentru tot mai multe persoane, această combinație a devenit o rutină, însă cantitatea totală de cofeină și alte substanțe stimulante consumate poate ajunge la niveluri ridicate. Un nou studiu prezentat în cadrul reuniunii științifice a Asociației Americane a Inimii (American Heart Association) atrage atenția asupra posibilelor riscuri cardiovasculare asociate acestor produse.
Cercetătorii au descoperit că raportările privind stopul cardiac au fost de aproximativ 11 ori mai frecvente în cazul produselor care conțin cofeină sau alte substanțe stimulante, comparativ cu produsele fără asemenea ingrediente. Aproape jumătate dintre raportările cardiovasculare asociate acestor produse au vizat persoane cu vârste între 18 și 34 de ani.
Specialiștii avertizează că rezultatele trebuie interpretate cu prudență: analiza nu demonstrează că aceste produse provoacă direct problemele cardiace, dar evidențiază un posibil semnal de risc care necesită investigații suplimentare.
Stopul cardiac, raportat de 11 ori mai frecvent în cazul produselor cu stimulente
Studiul a analizat 28.345 de raportări privind posibile reacții adverse înregistrate în baza de date a Administrației pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA), în perioada 2017–2025.
Dintre acestea, 854 au fost asociate unor produse care conțineau cofeină sau alte substanțe stimulante, precum băuturile energizante și suplimentele alimentare pentru creșterea energiei și îmbunătățirea performanței fizice. Alte 27.491 de raportări au vizat produse fără asemenea ingrediente.
Diferențele observate de cercetători au fost importante. În raportările asociate produselor cu stimulente, problemele cardiovasculare au apărut mult mai frecvent decât în cazul celorlalte produse.
Printre principalele rezultate se numără:
Stopul cardiac a fost menționat de aproximativ 11 ori mai frecvent.
Infarctul miocardic a apărut de aproximativ 4,5 ori mai frecvent.
Aritmiile ventriculare și palpitațiile au fost raportate de aproximativ patru ori mai des.
Frecvența cardiacă accelerată a apărut de aproape trei ori mai des.
Durerile în piept au fost menționate de 2,71 ori mai frecvent.
Leșinul a fost raportat de aproximativ două ori mai des.
Cercetătorii atrag atenția că aceste cifre reprezintă diferențe între raportările de reacții adverse, nu o creștere demonstrată de 11 ori a riscului individual de stop cardiac pentru consumatorii de energizante.
Tinerii între 18 și 34 de ani, o categorie importantă în raportările privind problemele cardiace
Unul dintre aspectele care au atras atenția specialiștilor este vârsta persoanelor menționate în raportările analizate.
Aproximativ 45% dintre raportările cardiovasculare asociate produselor cu cofeină și alte stimulente au vizat adulți cu vârste între 18 și 34 de ani.
Cercetătorii nu au stabilit încă de ce această categorie de vârstă apare atât de frecvent în datele analizate. Printre explicațiile posibile se numără consumul mai frecvent de energizante și suplimente pentru antrenamente, dar și utilizarea acestora înaintea unor activități fizice intense.
Un alt factor care ar putea contribui la apariția problemelor este combinarea produselor stimulante cu alcool sau alte substanțe. De asemenea, unele persoane pot avea afecțiuni cardiace nediagnosticate, care le cresc vulnerabilitatea.
Tipare asemănătoare au fost observate atât în cazul bărbaților, cât și al femeilor.
Câtă cofeină consumăm fără să ne dăm seama. Cafeaua, energizantele și suplimentele se adună
O problemă importantă este că multe persoane nu calculează cantitatea totală de cofeină pe care o consumă într-o zi.
O cafea dimineața, una după-amiaza, un energizant înainte de antrenament și un supliment pre-workout pot aduce un aport considerabil de substanțe stimulante.
Potrivit declarației științifice a Asociației Americane a Inimii din 2026, un consum de până la 400 de miligrame de cofeină pe zi este considerat, în general, sigur pentru majoritatea adulților sănătoși.
Totuși, concentrațiile diferă considerabil de la un produs la altul. Unele băuturi energizante pot conține de până la trei ori mai multă cofeină pe unitatea de volum decât cafeaua obișnuită, iar anumite suplimente pre-workout pot avea concentrații de peste 12 ori mai mari.
În plus, unele produse conțin și alte ingrediente stimulante, precum guarana, sinefrină sau yohimbină, care pot amplifica efectele asupra organismului.
Prin urmare, verificarea etichetelor și calcularea cantității totale de cofeină din toate produsele consumate sunt importante pentru evitarea exceselor.
Ce efecte pot avea băuturile energizante asupra inimii
Consumul unor cantități mari de cofeină într-un interval scurt poate determina accelerarea ritmului cardiac, creșterea tensiunii arteriale și apariția palpitațiilor.
În anumite situații, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile sau al celor care combină mai multe produse stimulante, pot apărea tulburări de ritm cardiac și alte complicații cardiovasculare.
Riscurile pot fi mai mari atunci când energizantele și suplimentele sunt consumate înaintea antrenamentelor fizice intense, în special dacă aportul de stimulente este ridicat.
Specialiștii recomandă prudență și atrag atenția că produsele comercializate pentru creșterea energiei sau îmbunătățirea performanței sportive nu sunt lipsite de riscuri doar pentru că sunt disponibile fără prescripție medicală.
Cercetătorii avertizează: studiul nu demonstrează că energizantele provoacă infarct sau stop cardiac
Autorii cercetării subliniază că rezultatele trebuie interpretate în contextul limitărilor metodologice.
Analiza s-a bazat pe raportări voluntare transmise către FDA, iar acestea nu permit stabilirea unei relații directe de cauzalitate între consumul produselor stimulante și apariția problemelor cardiace.
Cercetătorii nu cunosc nici numărul total al persoanelor care au consumat aceste produse fără să prezinte reacții adverse și nici câte evenimente medicale nu au fost raportate.
De asemenea, nu au putut elimina complet influența altor factori, precum consumul de alcool, utilizarea altor substanțe sau existența unor afecțiuni preexistente.
Rezultatele au fost prezentate la reuniunea științifică American Heart Association 2026 și sunt preliminare, nefiind încă publicate sub forma unui studiu complet evaluat de specialiști prin peer-review.
Concluzia cercetătorilor este că sunt necesare investigații suplimentare și o monitorizare mai atentă a siguranței produselor care conțin cofeină și alte substanțe stimulante.
Până atunci, consumatorii sunt sfătuiți să fie atenți la cantitatea totală de cofeină pe care o acumulează din cafea, băuturi energizante și suplimente alimentare, mai ales atunci când folosesc mai multe astfel de produse în aceeași zi.
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