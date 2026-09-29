Botoșaniul are nevoie de de zeci de medici de familie

Deficitul se menține ridicat în județ, iar opt comune nu au nici cabinet de medicină de familie, nici punct de lucru permanent.
Necesarul de medici de familie din județul Botoșani este estimat la 170, însă la sfârșitul lunii iulie activau numai 138, potrivit datelor prezentate de autoritățile sanitare. Deficitul este astfel de 32 de medici, dintre care zece sunt necesari în mediul urban și 22 în mediul rural.
Situația s-a deteriorat față de 2024, când deficitul era de 29 de posturi.
Opt comune nu au cabinet permanent
Cele mai dificile situații sunt în Adășeni, Dimăcheni, Manoleasa, Cordăreni, Broscăuți, George Enescu, Vârfu Câmpului și Sulița, unde nu funcționează nici cabinet de medicină de familie și nici punct de lucru permanent. În alte opt comune serviciile sunt asigurate doar prin puncte de lucru.
Lipsa medicilor obligă o parte dintre pacienți să se deplaseze în alte localități pentru consultațiile de bază și pentru accesarea serviciilor din medicina primară. Datele arată că deficitul, în loc să se reducă, s-a menținut și chiar a crescut ușor în ultimii ani, ajungând la 32 de posturi atât în 2025, cât și în vara acestui an.