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Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se înfundă nasul când plângem?

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Scris deCatalina Anghel
Publicat15 sept. 2026, 10:59
Actualizat15 sept. 2026, 11:01

De ce ni se înfundă nasul atunci când plângem? Nicole Păcuraru explică, la „Realitatea Medicală”, ce se întâmplă în organism în timpul plânsului și de ce lacrimile nu sunt doar expresia unei emoții, ci și parte a unui proces fiziologic complex.

Plânsul nu este doar o reacție emoțională, ci și un proces fiziologic complex. În momentul în care plângi, glandele lacrimale produc o cantitate mai mare de lacrimi decât în mod normal. O parte dintre ele curg pe obraji, dar o altă parte se scurge printr-un canal fin care leagă ochii de cavitatea nazală. Acesta este motivul pentru care nasul începe să „curgă”.

În același timp, vasele de sânge din nas se dilată, ceea ce duce la senzația de nas înfundat. De aceea, când plângi intens, ai nevoie și de șervețel, nu doar pentru ochi.

Interesant este că plânsul poate avea și un efect benefic: ajută la reducerea tensiunii emoționale și la reglarea stresului. Corpul nu doar exprimă emoția. O și procesează. 

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