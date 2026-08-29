Președintele Comisiei pentru afaceri internaționale din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Sluțki, a lansat un avertisment dur către Occident prin intermediul jurnalistului american Tucker Carlson. Oficialul rus a declarat pentru agenția TASS că Moscova va oferi un răspuns simetric imediat dacă Ucraina va primi componente ale armelor nucleare tactice pentru a le folosi împotriva teritoriului rus.
Leonid Sluțki, președintele Comisiei pentru afaceri internaționale din Duma de Stat și liderul Partidului Liberal-Democrat din Rusia (LDPR), a lansat noi avertismente privind riscul escaladării nucleare. Într-o declarație acordată jurnalistului american Tucker Carlson și preluată de TASS, parlamentarul rus a susținut că Moscova nu intenționează să folosească prima arsenalul atomic, dar a subliniat că orice sprijin occidental în materie de arme nucleare tactice oferit Kievului va atrage o replică imediată.
Poziția oficială a Dumei de Stat privind arsenalul atomic
Reprezentantul formațiunii ultranaționaliste LDPR a afirmat că Rusia evită utilizarea armelor de distrugere în masă pentru a preveni pierderile în rândul populației civile. Sluțki a comparat ipotetica utilizare a acestora cu bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki, catalogând o astfel de logică de intimidare drept străină doctrinei ruse.
Cu toate acestea, oficialul de la Moscova a lăsat deschisă posibilitatea unei reacții simetrice în cazul în care Ucraina ar primi tehnică sau componente nucleare tactice din partea aliaților occidentali pentru a le folosi împotriva teritoriului rus.
Evaluările Occidentului și ipoteza operațiunilor „sub steag fals”
Declarațiile lui Sluțki vin pe fondul unor analize internaționale privind o posibilă intensificare a conflictului:
Rapoartele privind doctrina Kremlinului: Surse citate de Bloomberg indicau că tot mai mulți oficiali de la Moscova iau în calcul posibilitatea ca Vladimir Putin să apeleze, în ultimă instanță, la arme nucleare tactice, deși nu există semne operaționale concrete ale pregătirii unui astfel de atac.
Contextul diplomatic: Speculațiile au crescut în urma unei vizite neanunțate la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, deplasare interpretată de mass-media ca un efort de descurajare a acțiunilor ruse împotriva statelor membre NATO.
Avertismentele ISW: Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) notează că acuzațiile rusești privind un potențial transfer de tehnologie atomică sau de „bombe murdare” dinspre Occident către Kiev reprezintă o strategie informațională recurentă. Conform analiștilor, acest narativ — vehiculat de Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) — ar putea pregăti terenul pentru operațiuni rusești sub steag fals.
În timp ce Ucraina și partenerii săi occidentali neagă ferm orice intenție de transfer de armament nuclear, Kremlinul își menține o poziție rigidă, semnalând că nu întrezărește perspective reale de ameliorare a relațiilor diplomatice cu statele europene.