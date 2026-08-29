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Imagini apocaliptice! Lacul Teghirghiol, secat aproape în totalitate! VIDEO
! Lacul Teghirghiol, secat aproape în totalitate!
Publicat29 aug. 2026, 15:10
SursăRealitatea.Net
Imagini dramatice. Lacul Techirghiol este vizibil afectat de seceta prelungită și temperaturile de foc de anul acesta. Nivelul apei a scăzut aproape complet iar imaginile sunt unele greu de privit.
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