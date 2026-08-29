Advertising
Politica· 2 min citire
Dominic Fritz prins cu minciuna după ce a acuzat Realitatea PLUS că i-a ignorat dreptul la replică
Publicat29 aug. 2026, 15:29
Actualizat29 aug. 2026, 15:37
SursăRealitatea PLUS
Dominic Fritz recurge la un truc vechi de comunicare: declanșează un atac la adresa postului Realitatea PLUS, acuzând că reacția sa în cazul anchetei Recorder privind SPP și Lucian Pahonțu ar fi fost ignorată, deși în realitate declarația trimisă i-a fost citită integral pe post.
Citește și
- 20:11Turcia reacționează după atacurile din Marea Neagră și îl convoacă pe ambasadorul ucrainean
- 16:01Atac dur la Realitatea PLUS. Avocatul Giorgiu Coman îl acuză pe Dominic Fritz că subminează statul de drept
- 15:49Dominic Fritz, acuzat de minciună de Anca Alexandrescu după atacul la Realitatea PLUS
- 14:25Rogobete îl ironizează pe Bolojan după inaugurarea centrului de Neurochirurgie din Cluj: „Dacă-i de tăiat, e și Ilie Bolojan acolo”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News