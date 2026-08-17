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Politica· 1 min citire
Marius Tucă: AUR are în sondaje peste 40%. Le este teamă de alegeri
Publicat17 aug. 2026, 09:52
SursăRealitatea PLUS
„Liderilor partidelor aflate la putere le e frică de alegeri anticipate, asta pentru că AUR are în sondaje peste 40 la sută”! Este analiza momentului făcută de jurnalistul Marius Tucă, în exclusivitate la emisiunea Deschide Lumea, realizată de Saviana Russu. Gazetarul a spus că doar printr-o resetare politică România va scăpa de crizele suprapuse amplificate de Bolojan de mai bine de un an.
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