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Mașină de lux căutată în Cehia, reținută la granița cu Moldova

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 24 sept. 2026, 13:46

Ceh de 41 de ani, cercetat pentru tăinuire după ce a încercat să iasă din țară cu un autoturism de 622.000 de lei

În seara de 23 septembrie, un bărbat ceh de 41 de ani s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți-Prut, pe sensul de ieșire din România, la volanul unui autoturism de lux fabricat în 2023 și înmatriculat în Cehia.

Polițiștii de frontieră au verificat datele vehiculului și au constatat că acesta figura în bazele de date internaționale ca fiind căutat pentru confiscare de autoritățile cehe.

Cum a justificat bărbatul posesia mașinii

La interogatoriu, cetățeanul ceh a declarat că i-a împrumutat proprietarului o sumă importantă de bani și, pentru că nu a reușit să își recupereze banii, a preluat autoturismul. Poliția de Frontieră a deschis dosar penal pentru tăinuire, iar mașina, evaluată la 622.000 de lei, a fost indisponibilizată.

Într-un caz separat, o altă mașină căutată în Germania, evaluată la 60.000 de lei, a fost găsită la Cernavodă în posesia unui român, care este cercetat tot pentru tăinuire.

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