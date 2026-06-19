Politica· 1 min citire

Cristoiu lansează acuzații dure: „Bolojan vrea să captureze PNL și să-i scoată definitiv din joc pe oamenii lui Veștea”

Ion Cristoiu

Ion Cristoiu

Scris deStoica Marian
Publicat19 iun. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net

Dezvăluiri-șoc făcute de Ion Cristoiu. Analistul Realitatea PLUS susține că Ilie Bolojan plănuiește să captureze total PNL în cadrul viitorului congres al partidului. Mai mult decât atât, gazetarul a declarat că premierul interimar va înlătura toți liberalii autentici din formațiune.

„De data aceasta voi încerca să judec acest dosar din perspectiva exigențelor manifestate de domnul Ciucu, un autentic userist. Este... întruchipează în PNL ramura useristă. Această gașcă, această grupare useristă pe care, repet, Ciucu este unul dintre cei care a contribuit la userizarea PNL și la userizarea guvernării... Ilie Bolojan... El a ajuns primar în ciuda, ați văzut, chiar... în ciuda acuzațiilor și ale lui Nicușor Dan, care chiar se știe ce sunt și șmenurile imobiliare, și ale lui Drulă... printr-o intrigă, printr-o înțelegere secretă între Ilie Bolojan și USR.

Dacă era chemat la DNA, numai chemat și ca martor, altcineva de la un alt partid, acuma luau foc. Dar acum a fost chemat Ciucu... N-am nicio îndoială că a fost vârât în combinații. Se știa știa și de pe vremea campaniei... La acest Congres, domnul Ilie Bolojan intenționează, poate și va reuși, să pună mâna, să userizeze PNL-ul. Deja unul din... dacă nu chiar singurul prim-vicepreședinte din noua echipă, care va fi toată useristă, a lui Ilie Bolojan, și prin care toți ceilalți, toate... toate personalitățile peneliste autentice vor fi înlăturate din funcții”, a declarat Cristoiu.

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