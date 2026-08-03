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Politica· 1 min citire
Statele Unite şi Iranul ar putea relua astăzi negocierile
Război în Iran
Publicat3 aug. 2026, 09:34
Sursărealitatea.net
Statele Unite şi Iranul ar putea relua astăzi negocierile, potrivit preşedintelui Donald Trump, care nu a precizat însă unde vor avea loc discuţiile sau cine va participa la ele.
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