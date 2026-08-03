Prețurile carburanților pe 3 august. Unde este cea mai ieftină benzină din țară

Publicat 3 aug. 2026, 08:47 Sursă realitatea.net

Benzina și motorina au rămas luni, 3 august 2026, la prețurile de duminică, după mai multe zile consecutive de scumpiri. În București, benzina standard costă între 9,41 și 9,47 lei pe litru, iar motorina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 10,57 și 10,83 lei pe litru.

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