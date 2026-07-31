Marco Rubio, mesaj pentru Oana Țoiu: „Parteneriatul cu România este puternic și prețuit”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 iul. 2026, 14:37

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a făcut public schimbul de mesaje avut cu secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, cu prilejul aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a SUA. Cei doi oficiali au subliniat importanța relației bilaterale și a valorilor comune care stau la baza parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

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